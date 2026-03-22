O fim de semana em Campo Grande promete agitar a cidade com uma programação variada para todos os gostos. Confira a agenda de alguns eventos que acontecem na cidade durante este domingo (22).

DOMINGO

18ª Semana do Artesão - A Semana do Artesão reúne oficinas, cursos, feiras de artesanato, workshops e apresentações culturais, valorizando os saberes tradicionais e a produção local.

Hora: Das 08h às 20h

Local: Confira na programação

Entrada: gratuita

Espetáculo “Petúnia” - O grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa sensível que mistura memória e imaginação para contar a história de uma jovem marcada por sua diferença, abordando temas como identidade e afeto.

Horário: 18h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Show dos Bêbados Habilidosos - Referência do blues e rock em Campo Grande, a banda Bêbados Habilidosos sobe ao palco da Cervejaria Canalhas para mais uma apresentação cheia de clássicos e energia.

Horário: a partir das 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: Gratuita

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

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