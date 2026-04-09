Detran intensifica combate a fraudes digitais e derruba mais de 10 sites falsos em 2026

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) intensificou, em 2026, o monitoramento e o combate a fraudes digitais que utilizam indevidamente o nome da instituição. Apenas entre janeiro e março deste ano, mais de 10 sites falsos já foram identificados e derrubados pela equipe de Tecnologia da Informação do órgão.

A ação reforça um trabalho contínuo de vigilância que, em 2025, resultou na remoção de 24 domínios fraudulentos. Segundo o Detran-MS, as tentativas de golpe têm ocorrido com frequência quase diária e são detectadas tanto por denúncias de usuários quanto por rotinas internas de verificação.

Apesar do aumento das fraudes, o órgão destaca que não há qualquer registro de invasão aos seus sistemas oficiais, que contam com múltiplas camadas de segurança e autenticação via Gov.br.

Paralelamente às ações técnicas, o Detran-MS mantém campanhas de orientação para alertar a população sobre como identificar golpes. A recomendação é acessar os serviços exclusivamente pelos canais oficiais, evitar links enviados por mensagens e sempre conferir os dados antes de efetuar pagamentos.

Em casos de prejuízo, a orientação é registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e formalizar denúncia junto à Ouvidoria do órgão. O Detran-MS reforça que o combate às fraudes depende também da atenção dos cidadãos ao utilizar serviços digitais.

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