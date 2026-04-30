Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 30, o bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro de vulnerável no bairro Santa Luzia, na última terça-feira, dia 28, em Campo Grande.

A vítima estava internada em estado grave na Santa Casa, mas não resistiu a gravidade da situação. O menino havia sido encontrado sem conseguir respirar dentro da residência da família.

O principal suspeito do caso é o padrasto do bebê, que foi preso em flagrante pelas autoridades. A mãe do menino também foi presa em flagrante pela Polícia Militar e Polícia Civil.

Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente por um motorista de aplicativo, que relatou que uma passageira estava em completo desespero durante a corrida, afirmando que sua filha de 1 ano teria morrido em casa.

Conforme o relato, a mãe contou que recebeu uma ligação do marido informando que a criança não conseguia respirar. Diante da denúncia, equipes seguiram imediatamente até o imóvel.

No local, os policiais encontraram o padrasto segurando o menino nos braços e passaram a realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, com massagem cardíaca, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após assumir o atendimento, a equipe médica conseguiu reanimar a criança e a encaminhou para o hospital Santa Casa. Durante o deslocamento, o médico constatou que o menino apresentava diversos hematomas pelo corpo, além de indícios de possível abuso sexual na região íntima.

Na casa, durante os levantamentos policiais, foi encontrada uma substância análoga à maconha na varanda dos fundos. Além disso, vestígios de sangue foram localizados na coberta da criança e também na cama do casal.

Diante da situação, a perícia técnica foi acionada para analisar o imóvel e recolher elementos que possam ajudar a esclarecer se houve violência física e sexual contra a vítima.

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