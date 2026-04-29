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Quatro pessoas são feridas a tiros em atentado em Cassilândia

Suspeito estava em uma motocicleta, mas disparos atingiram vítimas de raspão

29 abril 2026 - 11h55Vinicius Costa
Polícia esteve no local do atentadoPolícia esteve no local do atentado   (Cassilândia Urgente)

Pelo menos quatro homens foram feridos a tiros na noite desta terça-feira, dia 28, em uma atentado ocasionado por um motociclista, na rua Sebastião Leal, no centro de Cassilândia.

O suspeito estava em uma motocicleta e realizou os disparos em direção ao grupo, tendo os atingido de raspão. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas receberam alta do hospital.

Segundo o site Cassilândia Urgente, as marcas dos tiros ficaram presentes na parede do prédio.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para realizarem os trabalhos de praxe e coletarem evidências para iniciar a investigação.

O caso é investigado como tentativa de homicídio.

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