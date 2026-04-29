Quatro pessoas são feridas a tiros em atentado em Cassilândia

Pelo menos quatro homens foram feridos a tiros na noite desta terça-feira, dia 28, em uma atentado ocasionado por um motociclista, na rua Sebastião Leal, no centro de Cassilândia.
O suspeito estava em uma motocicleta e realizou os disparos em direção ao grupo, tendo os atingido de raspão. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas receberam alta do hospital.
Segundo o site Cassilândia Urgente, as marcas dos tiros ficaram presentes na parede do prédio.
A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para realizarem os trabalhos de praxe e coletarem evidências para iniciar a investigação.
O caso é investigado como tentativa de homicídio.Reportar Erro
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