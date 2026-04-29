Simone Tebet lidera disputa pelo Senado em São Paulo, aponta Quaest

A ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), lidera todos os cenários testados para o Senado em São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29). A parlamentar registra entre 14% e 15% das intenções de voto e aparece à frente de adversários como Márcio França (PSB), que soma 12% nas simulações.
O levantamento também aponta um cenário ainda indefinido. Os indecisos variam entre 22% e 24%, enquanto os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem comparecer vão de 27% a 33%.
A pesquisa ouviu 1.650 pessoas entre os dias 23 e 27 de abril, tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03583/2026.
No primeiro cenário, Simone Tebet aparece na liderança:
Simone Tebet (PSB): 14%
Márcio França (PSB): 12%
Guilherme Derrite (PP): 8%
Ricardo Salles (Novo): 6%
André do Prado (PL): 5%
José Aníbal (PSDB): 4%
Indecisos: 24%
Branco ou nulo/não irá votar: 27%
No segundo cenário, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) substitui França:
Simone Tebet (PSB): 14%
Marina Silva (Rede): 12%
Guilherme Derrite (PP): 8%
André do Prado (PL): 6%
Ricardo Salles (Novo): 6%
José Aníbal (PSDB): 4%
Indecisos: 22%
Branco ou nulo/não irá votar: 28%
No terceiro cenário, Simone Tebet mantém a liderança e aparece à frente do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi:
Simone Tebet (PSB): 14%
Márcio França (PSB): 12%
André do Prado (PL): 7%
Baleia Rossi (MDB): 5%
José Aníbal (PSDB): 5%
Indecisos: 24%
Branco ou nulo/não irá votar: 33%
No quarto cenário, a ex-ministra segue na dianteira mesmo com a inclusão de Pablo Marçal:
Simone Tebet (PSB): 15%
Márcio França (PSB): 12%
Pablo Marçal (União Brasil): 11%
André do Prado (PL): 7%
José Aníbal (PSDB): 4%
Indecisos: 22%
Branco ou nulo/não irá votar: 29%Reportar Erro