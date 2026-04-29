Simone Tebet lidera disputa pelo Senado em São Paulo, aponta Quaest

A ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), lidera todos os cenários testados para o Senado em São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29). A parlamentar registra entre 14% e 15% das intenções de voto e aparece à frente de adversários como Márcio França (PSB), que soma 12% nas simulações.

O levantamento também aponta um cenário ainda indefinido. Os indecisos variam entre 22% e 24%, enquanto os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem comparecer vão de 27% a 33%.

A pesquisa ouviu 1.650 pessoas entre os dias 23 e 27 de abril, tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03583/2026.

No primeiro cenário, Simone Tebet aparece na liderança:

Simone Tebet (PSB): 14%

Márcio França (PSB): 12%

Guilherme Derrite (PP): 8%

Ricardo Salles (Novo): 6%

André do Prado (PL): 5%

José Aníbal (PSDB): 4%

Indecisos: 24%

Branco ou nulo/não irá votar: 27%

No segundo cenário, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) substitui França:

Simone Tebet (PSB): 14%

Marina Silva (Rede): 12%

Guilherme Derrite (PP): 8%

André do Prado (PL): 6%

Ricardo Salles (Novo): 6%

José Aníbal (PSDB): 4%

Indecisos: 22%

Branco ou nulo/não irá votar: 28%

No terceiro cenário, Simone Tebet mantém a liderança e aparece à frente do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi:

Simone Tebet (PSB): 14%

Márcio França (PSB): 12%

André do Prado (PL): 7%

Baleia Rossi (MDB): 5%

José Aníbal (PSDB): 5%

Indecisos: 24%

Branco ou nulo/não irá votar: 33%

No quarto cenário, a ex-ministra segue na dianteira mesmo com a inclusão de Pablo Marçal:

Simone Tebet (PSB): 15%

Márcio França (PSB): 12%

Pablo Marçal (União Brasil): 11%

André do Prado (PL): 7%

José Aníbal (PSDB): 4%

Indecisos: 22%

Branco ou nulo/não irá votar: 29%

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