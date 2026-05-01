Mulher é agredida e tem celular roubado no Jardim Los Angeles

Uma mulher de 23 anos foi agredida e teve o celular roubado na madrugada desta sexta-feira (1º), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Rafaela, contou que estava ingerindo bebida alcoólica na casa da ex-cunhada quando, por volta das 4h, foi atacada por outra mulher, identificada como Gabrielly. Ela relatou que sofreu chutes e socos e chegou a ser arrastada para a rua. Ainda segundo o relato, a ex-cunhada da vítima a segurou para facilitar as agressões.
Durante a confusão, o celular da vítima foi levado. Rafaela teve ferimentos leves, como escoriações nas pernas, joelho e cotovelo, e disse que pretendia representar contra as envolvidas.
Após o atendimento, a vítima foi levada até a delegacia, mas deixou o local antes de formalizar a denúncia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa e furto.