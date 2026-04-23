Questionário do MPMS busca mapear falhas no fornecimento de energia em Bela Vista

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu um canal direto para ouvir moradores de Bela Vista sobre a qualidade do fornecimento de energia elétrica e reunir dados que podem embasar futuras medidas judiciais. A iniciativa busca mapear problemas enfrentados pela população e orientar a atuação do órgão na defesa dos consumidores.

A ação é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça do município, que disponibilizou um questionário para coleta de informações junto aos usuários do serviço. O objetivo é identificar falhas recorrentes no fornecimento, como quedas constantes, oscilações de energia e demora no restabelecimento.

De acordo com o MPMS, os relatos também devem abranger prejuízos causados a residências, comércios e propriedades rurais, ampliando o diagnóstico sobre os impactos do serviço na região. As informações serão utilizadas como base técnica e jurídica para eventual responsabilização da concessionária responsável.

Segundo o promotor de Justiça Gabriel Machado de Paula Lima, a participação popular é considerada essencial para que o órgão compreenda, com base em dados concretos, a realidade do serviço prestado. A partir desse levantamento, poderão ser adotadas medidas legais, incluindo o ajuizamento de ações civis públicas.

O MPMS destaca que o questionário é simples e pode ser respondido por qualquer cidadão que utilize energia elétrica em Bela Vista e região. A expectativa é que a colaboração da população contribua para um diagnóstico mais preciso e para a melhoria de um serviço considerado essencial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também