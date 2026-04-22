Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí

Lucas Ribeiro de Carvalho, de 25 anos, vulgo 'Arrozinho', foi preso em flagrante por equipes do Batalhão de Choque no distrito de Anhandui, distrito de Campo Grande. Ele é suspeito de matar um casal no Jardim Noroeste, na noite desta terça-feira, dia 21.

Uma das vítimas, a mulher, foi identificada como Ivani Pereira, de 58 anos, enquanto o homem ainda não foi identificado pelas autoridades. O motivo do crime teria sido uma tentativa de reaver os equipamentos de trabalho que teriam supostamente sido furtados pelo casal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, 'Arrozinho' contou com ajuda de familiares para se refugiar na casa de uma tia. Os policiais militares primeiramente encontraram o irmão do suspeito e pouco depois, tiveram conhecimento que o pai e outra pessoa em um Ford Fiesta.

Quando foi localizado, Lucas Ribeiro detalhou que chegou a tentar reaver os equipamentos, segundo ele, furtados pelo casal, mas que houve uma discussão e no decorrer da situação, desferiu golpes de foice e facão contra três pessoas, culminando na morte de Ivani e do outro homem. O sobrevivente, de 61 anos, foi socorrido para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Após ser localizado, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também