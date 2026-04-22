Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí

Ele contou com ajuda de familiares para fugir e foi localizado em Anhandui

22 abril 2026 - 07h50Vinicius Costa    atualizado em 22/04/2026 às 07h55
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduoAtuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo   (Divulgação/PCMS)

Lucas Ribeiro de Carvalho, de 25 anos, vulgo 'Arrozinho', foi preso em flagrante por equipes do Batalhão de Choque no distrito de Anhandui, distrito de Campo Grande. Ele é suspeito de matar um casal no Jardim Noroeste, na noite desta terça-feira, dia 21.

Uma das vítimas, a mulher, foi identificada como Ivani Pereira, de 58 anos, enquanto o homem ainda não foi identificado pelas autoridades. O motivo do crime teria sido uma tentativa de reaver os equipamentos de trabalho que teriam supostamente sido furtados pelo casal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, 'Arrozinho' contou com ajuda de familiares para se refugiar na casa de uma tia. Os policiais militares primeiramente encontraram o irmão do suspeito e pouco depois, tiveram conhecimento que o pai e outra pessoa em um Ford Fiesta.

Quando foi localizado, Lucas Ribeiro detalhou que chegou a tentar reaver os equipamentos, segundo ele, furtados pelo casal, mas que houve uma discussão e no decorrer da situação, desferiu golpes de foice e facão contra três pessoas, culminando na morte de Ivani e do outro homem. O sobrevivente, de 61 anos, foi socorrido para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Após ser localizado, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PRF/MG
Polícia
Seis pessoas da mesma família e um cachorro morrem em batida entre carro e carreta
Gabriel jogava videogame com o irmão no momento do crime
Polícia
Jovem é chamado em frente de casa e morto a tiros em Aparecida do Taboado
Casal foi morto de forma brutal
Polícia
Polícia reforça equipes na busca por suspeito de matar casal no Jardim Noroeste
Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Após família doar órgãos, subtenente que atirou na companheira será velado nesta quarta-feira
Polícia
Após família doar órgãos, subtenente que atirou na companheira será velado nesta quarta-feira
Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morre após sofrer ataque a tiros no Jardim Monumento, em Campo Grande
Atuação da PM foi determinante na prisão
Polícia
Homem é preso por descumprir medida protetiva em Rio Brilhante
Idoso desaparece após briga em bar e família pede ajuda para encontrá-lo em Campo Grande
Polícia
Idoso desaparece após briga em bar e família pede ajuda para encontrá-lo em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na residência
Polícia
Polícia Federal encontra tonelada de droga em imóvel em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Expulso de boate, homem mostra órgão genital para clientes na Capital

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC