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Homem é preso por descumprir medida protetiva em Rio Brilhante

Suspeito usava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem

21 abril 2026 - 16h12Vinicius Costa
Atuação da PM foi determinante na prisãoAtuação da PM foi determinante na prisão   (Diário de Rio Brilhante)

Homem, de 41 anos, foi preso na noite de segunda-feira (20) em Rio Brilhante após descumprir uma medida protetiva de urgência ao se aproximar da vítima, uma mulher de 45 anos.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h, após a Polícia Militar ser acionada via 190. Segundo a central de monitoramento, o suspeito, que utiliza tornozeleira eletrônica, violou a determinação judicial que estabelecia distância mínima da mulher.

Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem na rua Santana, nas proximidades de uma conveniência. Ele foi abordado no local sem resistência.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. O descumprimento de medida protetiva é considerado crime e pode resultar em novas sanções judiciais.

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