Mulher escapa de ser morta pelo companheiro ao ser alvo de 11 tiros na Capital

Mulher, que não teve a idade divulgada, foi vítima de uma tentativa de feminicídio no final da noite desta segunda-feira, dia 20, ao ser alvo de pelo menos 11 disparos realizados pelo companheiro. O caso aconteceu na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

O suspeito deixou o local em um veículo acompanhado de outra pessoa, mas antes disso, havia proferido diversas ameaças contra a vítima, após ingerir bebida alcóolica e quebrar a televisão do casal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima informou para a Polícia Militar que estava na residência, em um condomínio, e em determinado momento, o companheiro teria se irritado e desferido um soco na televisão do casal.

Ela pediu para ele deixasse o local ou chamaria a polícia, quando sacou a pistola e disse: "se você ligar para a polícia, eu vou te matar". A mulher saiu correndo do local e tentou pedir ajuda na rua, mas foi 'ignorada'.

Na sequência, o companheiro apareceu e desferiu um soco nela e fez nova ameaça: "se você não correr agora, eu vou matar você". Ela correu e ouviu diversos disparos, sendo que percebeu que um dos tiros passou próximo ao seu ouvido esquerdo.

O suspeito entrou em um veículo Fiat Uno, de cor branca, que estava com um motorista e fugiu do local. Na rua onde aconteceu os fatos, a Polícia Militar encontrou 11 cápsulas de pistola 9 milímetros. A Polícia Científica também esteve no lugar.

O caso foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e registrado como tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

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