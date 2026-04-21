Menu
Menu Busca terça, 21 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Polícia

Mulher escapa de ser morta pelo companheiro ao ser alvo de 11 tiros na Capital

Suspeito havia bebido antes e chegou a dar um soco na televisão do casal. Ele fugiu em um carro

21 abril 2026 - 10h10Vinicius Costa e Vinicius Santos    atualizado em 21/04/2026 às 10h10
Polícia Militar atendeu a ocorrênciaPolícia Militar atendeu a ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Mulher, que não teve a idade divulgada, foi vítima de uma tentativa de feminicídio no final da noite desta segunda-feira, dia 20, ao ser alvo de pelo menos 11 disparos realizados pelo companheiro. O caso aconteceu na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

O suspeito deixou o local em um veículo acompanhado de outra pessoa, mas antes disso, havia proferido diversas ameaças contra a vítima, após ingerir bebida alcóolica e quebrar a televisão do casal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima informou para a Polícia Militar que estava na residência, em um condomínio, e em determinado momento, o companheiro teria se irritado e desferido um soco na televisão do casal.

Ela pediu para ele deixasse o local ou chamaria a polícia, quando sacou a pistola e disse: "se você ligar para a polícia, eu vou te matar". A mulher saiu correndo do local e tentou pedir ajuda na rua, mas foi 'ignorada'.

Na sequência, o companheiro apareceu e desferiu um soco nela e fez nova ameaça: "se você não correr agora, eu vou matar você". Ela correu e ouviu diversos disparos, sendo que percebeu que um dos tiros passou próximo ao seu ouvido esquerdo.

O suspeito entrou em um veículo Fiat Uno, de cor branca, que estava com um motorista e fugiu do local. Na rua onde aconteceu os fatos, a Polícia Militar encontrou 11 cápsulas de pistola 9 milímetros. A Polícia Científica também esteve no lugar.

O caso foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e registrado como tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Drogas estavam escondidas na residência
Polícia
Polícia Federal encontra tonelada de droga em imóvel em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Expulso de boate, homem mostra órgão genital para clientes na Capital
IML de Ponta Porã
Polícia
Bebê é encontrado morto em lixeira por coletadores de lixo em Ponta Porã
Fundação Hospitalar de Costa Rica
Polícia
Homem com mais de 220 ocorrências é perseguido a tiros e se refugia em igreja em MS
Karyn está desaparecida e polícia investiga possível fuga
Polícia
Campo-grandense desaparecida em SC lutava contra vício no 'jogo do tigrinho'
Militar estava internado sob escolta
Polícia
Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira
Entorpecentes e demais itens apreendidos
Polícia
Após comprar drogas em Campo Grande, casal é preso pelo Choque em Coxim
Caminhão estava carregado com leite
Polícia
Motorista morre preso na cabine após caminhão tombar em Nova Andradina
Militar da PM que salvou o bebê
Polícia
Ação rápida de policial salva bebê de 11 meses engasgado em Porto Murtinho
Carro ficou bastante destruído após o acidente
Polícia
Idoso é ejetado de carro e morre após capotamento entre Dourados e Deodápolis

Mais Lidas

Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC
Militar estava internado sob escolta
Polícia
Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande