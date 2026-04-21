Casa desaba e família de idosos é retirada às pressas em Corumbá

O desabamento de uma casa mobilizou equipes de resgate, e uma família precisou ser retirada às pressas do imóvel na manhã desta segunda-feira (20), em Corumbá. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h para atender a ocorrência na Rua Cuiabá, região central, após a informação inicial de possível desabamento com vítima. No local, a equipe encontrou parte da residência de madeira, situada nos fundos do terreno, já comprometida.

No imóvel viviam três idosos: um homem de 62 anos, a mãe dele, de 90 anos, e a irmã, de 69 anos, que possui necessidades especiais. Segundo o morador, a estrutura cedeu ainda durante a madrugada.

Diante do risco de novos desabamentos, a Defesa Civil foi acionada e determinou a interdição da residência. A família foi acolhida por um parente que mora na casa da frente do mesmo terreno.

A área foi isolada e os moradores orientados quanto aos riscos estruturais. O caso não deixou vítimas.

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