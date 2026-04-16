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Adolescente é detido após ameaçar matar diretor de escola em MS

Menor foi conduzido com responsável legal até a delegacia de Três Lagoas

16 abril 2026 - 16h33Taynara Menezes
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registradoDelegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado   (RCN 67)

Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à delegacia após ameaçar matar o diretor de uma escola estadual, em Três Lagoas, na tarde desta quarta-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o estudante teria feito ameaças contra a direção da unidade, afirmando que, caso tivesse uma arma de fogo, “daria um tiro na cara” do diretor.

Diante da situação, o menor foi conduzido à delegacia acompanhado de sua responsável legal para as providências cabíveis. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

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