Mulher invade residência e quebra telhado após desentendimento em Maracaju

Uma mulher foi encaminhada à delegacia após invadir uma residência e causar danos ao telhado de um imóvel na noite deste domingo (12), no Conjunto Olídia Rocha, em Maracaju. Segundo relato da moradora, o desentendimento começou durante o dia, quando a suspeita teria exigido que ela deixasse a residência até o dia seguinte, sob ameaça de danos ao imóvel.

Ainda conforme a vítima, por volta das 22h45, a mulher retornou ao local portando uma barra de ferro e passou a quebrar telhas da casa. No imóvel vivem a moradora, o esposo e quatro crianças, que ficaram assustados com a situação.

A suspeita teria confessado a invasão e os danos ao telhado, alegando que agiu após a recusa da moradora em deixar a residência. O caso foi registrado como violação de domicílio e danos, e será apurado pelas autoridades competentes.

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