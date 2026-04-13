Menu
Menu Busca segunda, 13 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Interior

Mulher invade residência e quebra telhado após desentendimento em Maracaju

Moradora relata invasão e danos ao imóvel; caso será investigado

13 abril 2026 - 17h33Taynara Menezes
A mulher quebrou parte do telhado da casaA mulher quebrou parte do telhado da casa   (Foto: PMMS)

Uma mulher foi encaminhada à delegacia após invadir uma residência e causar danos ao telhado de um imóvel na noite deste domingo (12), no Conjunto Olídia Rocha, em Maracaju. Segundo relato da moradora, o desentendimento começou durante o dia, quando a suspeita teria exigido que ela deixasse a residência até o dia seguinte, sob ameaça de danos ao imóvel.

Ainda conforme a vítima, por volta das 22h45, a mulher retornou ao local portando uma barra de ferro e passou a quebrar telhas da casa. No imóvel vivem a moradora, o esposo e quatro crianças, que ficaram assustados com a situação.

A suspeita teria confessado a invasão e os danos ao telhado, alegando que agiu após a recusa da moradora em deixar a residência. O caso foi registrado como violação de domicílio e danos, e será apurado pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com polícia em Sonora
Interior
Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com polícia em Sonora
Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.
Polícia
Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Mesmo com medida protetiva, companheiro agride mulher em aldeia indígena de Dourados
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Força Tática apreende drogas e desarticula transporte que abasteceria festa em Deodápolis
Foto: Ilustrativa / Rodrigo Clemente
Polícia
Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande
Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Delegacia Polícia Civil - Dourado - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Caso de maus-tratos contra criança termina com prisão de mãe em Dourados
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Dourados - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Chikungunya mata 6 indígenas e eleva alerta na rede de saúde pública em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Interior
Homem é encontrado morto com facada no pescoço em Naviraí

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande