IFMS firma parceria para incentivar doação de sangue e medula

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) firmou parceria com o Instituto Sangue Bom para ampliar ações de incentivo à doação de sangue e ao cadastro de doadores de medula óssea em Campo Grande. O foco é mobilizar a comunidade acadêmica e reforçar campanhas de conscientização.

A cooperação prevê a realização de palestras, rodas de conversa e atividades informativas com especialistas, abordando critérios, mitos e verdades sobre a doação. A ideia é estimular estudantes e servidores a participarem de ações solidárias e aumentarem o número de doadores cadastrados, especialmente no Redome, o registro nacional de medula óssea.

Outro ponto da parceria é o apoio direto às campanhas de abastecimento dos hemocentros, incluindo organização de grupos e transporte de voluntários em datas específicas. A proposta é facilitar o acesso e transformar a doação em uma prática mais frequente entre a comunidade acadêmica.

As primeiras ações já começaram. Servidores do IFMS participaram de uma palestra com o fundador do Instituto Sangue Bom, que destacou a importância da doação como ato de cidadania. A parceria também inclui participação na Corrida Sangue Bom 2026, evento solidário que arrecada recursos para hospitais de Campo Grande e reforça a conscientização sobre o tema.

A iniciativa busca ampliar o número de doadores e salvar vidas, já que a chance de encontrar compatibilidade para transplante de medula fora da família é baixa. Por isso, quanto maior o número de pessoas cadastradas, maiores são as possibilidades de atendimento a pacientes que aguardam na fila.

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