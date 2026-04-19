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Ponte Bioceânica entra na fase final com menos de 30 metros para seu 'fechamento"

A obra que liga Porto Murtinho ao Paraguai e abre rota direta ao Pacífico deve ter a parte estrutural finalizada nas próximas semanas

19 abril 2026 - 18h35Sarah Chaves
Foto: Letícia Garcia AdornoFoto: Letícia Garcia Adorno  

Mato Grosso do Sul está a poucos metros de consolidar um dos projetos mais estratégicos da América do Sul. Faltando menos de 30 metros para o encontro das estruturas (fechamento do vão central), a Ponte Bioceânica entra na fase final de construção e deve mudar o papel do Estado no comércio internacional.

A obra cruza o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho  a Carmelo Peralta, no Paraguai, e abre um novo eixo de exportação com acesso direto ao Oceano Pacífico. Com o avanço, a estrutura principal já está praticamente concluída e o chamado fechamento do vão central deve ocorrer nos próximos dias, marcando a transição da obra para a etapa de acabamento.

A partir daí, entram serviços como pavimentação, iluminação, instalação de guarda-corpos e finalização dos acessos, com ritmo mais acelerado. A ponte é peça-chave da Rota Bioceânica, corredor que vai ligar o Centro-Oeste brasileiro aos portos do Chile, reduzindo o tempo de envio de cargas para a Ásia e diminuindo custos logísticos, além de criar uma alternativa aos portos do Atlântico.

Porto Murtinho deixa de ser ponto final e passa a ser porta de saída internacional, enquanto Campo Grande se posiciona como centro logístico, com potencial para armazenagem, distribuição e atração de empresas ligadas ao comércio exterior. A expectativa é de novos investimentos em infraestrutura, transporte e até no setor imobiliário.

O que vem agora

Mesmo com a conexão estrutural praticamente concluída, a liberação total da ponte ainda depende das etapas finais e da integração com as rodovias dos países envolvidos. A expectativa é que, após o fechamento definitivo, o avanço seja acelerado, aproximando a entrega de um projeto aguardado há décadas.
 

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