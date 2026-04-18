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Arauco encerra formação e destaca projetos sociais em MS

Instituições de Inocência buscam recursos para ampliar ações

18 abril 2026 - 12h32Da Redação, com assessoria
Participantes celebram o encerramento da jornada formativa do Ciclo do Conhecimento, em InocênciaParticipantes celebram o encerramento da jornada formativa do Ciclo do Conhecimento, em Inocência   (Divulgação)

A Arauco e sete instituições de Inocência encerraram nesta semana, uma capacitação voltada à elaboração de projetos e captação de recursos. O encontro foi realizado no Centro Cultural Lázara Lessonier e reuniu representantes de entidades locais, que apresentaram propostas nas áreas social, educacional, ambiental, trânsito e atendimento a diferentes públicos.

A formação faz parte do projeto Ciclo do Conhecimento, dentro do programa Parceiros do Bem, que conecta empresas ligadas ao Projeto Sucuriú a iniciativas sociais do município. Durante o evento, os participantes detalharam seus projetos a representantes dessas empresas, com foco em viabilizar apoio e investimentos.

Segundo a Arauco, o objetivo da capacitação foi oferecer base técnica para que as instituições consigam estruturar melhor suas propostas e ampliar o acesso a recursos. Representantes locais destacaram que projetos bem organizados aumentam a credibilidade e facilitam a captação de investimentos, além de contribuírem para melhorias na cidade.

O chefe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Odorico Garcia, ressalta que “a formação mostrou que projetos bem estruturados geram mais credibilidade e são a chave para atrair novos investimentos”. Na opinião dele, a partir de agora, os responsáveis pelos projetos do Demutran “estão mais preparados para buscar recursos que garantam um trânsito mais seguro e eficiente para Inocência”.

O programa Parceiros do Bem foi lançado em 2025 e atua como ponte entre o setor privado e organizações sociais, incentivando ações coletivas e doações estruturadas. Já o Projeto Sucuriú marca a instalação de uma planta de celulose da Arauco em Inocência, com previsão de início das operações em 2027, além de geração de empregos e impactos econômicos na região.
 

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