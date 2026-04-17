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Transporte coletivo terá esquema especial no feriado de Tiradentes em Campo Grande

Agetran define operação diferenciada nos dias 20 e 21 de abril para atender demanda e garantir funcionamento do sistema na Capital

17 abril 2026 - 18h55Taynara Menezes
Ônibus em Campo Grande - Ônibus em Campo Grande -   (Foto: Jônatas Bis/JD1)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) definiu um esquema operacional especial para o transporte coletivo durante o feriado de Tiradentes, nos dias 20 e 21 de abril de 2026, em Campo Grande.

No dia 20 (segunda-feira), as linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 terão operação adaptada para atender a demanda das indústrias. As demais linhas irão operar em regime de “Operação Especial”.

Já no dia 21 de abril (terça-feira), todas as linhas seguirão o plano funcional de sábados.

Nos dois dias, serão mantidos dois veículos reserva, além dos dois habituais, totalizando quatro veículos com tripulação nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O Consórcio Guaicurus deverá acompanhar a operação e poderá realizar ajustes após os horários de pico — das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30 — conforme a demanda de passageiros.

A Agetran informou que fará o monitoramento em tempo real e poderá ajustar a operação sempre que necessário para garantir o funcionamento adequado do sistema durante o feriado.

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