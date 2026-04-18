Mulher grávida acusa ex de invadir casa em Dourados

Uma mulher de 21 anos procurou a polícia na sexta-feira (17), relatando invasões na casa onde mora, no bairro Jardim Ouro Verde, em Dourados. Grávida, ela pediu medida protetiva contra o ex-companheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem contou que está separada há cerca de um mês, mas o ex continua indo até a residência sem autorização. Em uma das situações, ele e a mãe dele teriam entrado no imóvel e levado uma máquina de lavar. A mulher afirma ainda que as invasões são frequentes e têm causado medo, afetando a tranquilidade dela durante a gestação.

Ainda conforme o relato, a vítima manifestou interesse em representar contra o ex e solicitou providências para garantir a própria segurança e a do bebê.

O caso foi registrado como violação de domicílio e pedido de medida protetiva na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.



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