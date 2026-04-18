Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC

Uma jovem, de 24 anos, natural de Campo Grande (MS), identificada como Karyn Lima Souza e Silva, está desaparecida desde a última quarta-feira (15), após sair do trabalho em São José, na Grande Florianópolis.

Segundo informações do g1, ela foi vista pela última vez ao deixar a escola onde trabalhava, informando a colegas que iria ao dentista devido a um machucado na boca. Testemunhas relataram que a jovem entrou em um carro de aplicativo.

O desaparecimento foi registrado pela Polícia Civil, que não repassou outros detalhes até a última atualização do caso. A SOS Desaparecidos, programa da Polícia Militar que oferece apoio às famílias de desaparecidos, também publicou a imagem da jovem.

À NSC, a mãe da jovem contou que a filha disse para colegas do trabalho que estava com um machucado na boca e precisava retornar ao profissional de saúde. Depois de duas horas, funcionários ligaram para ela, mas não houve retorno.

O companheiro de Karyn chegou a ir até o local do dentista e foi informado que ela não chegou ao consultório.

A jovem mora desde agosto de 2025 em Palhoça, também na Grande Florianópolis.

Informações sobre o paradeiro da jovem podem ser enviadas à Polícia Militar (PM) através dos telefones (48) 3229-6020, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152.

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