Beto Pereira garante R$ 550 mil para projetos de futsal e taekwondo

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) destinou R$ 550 mil em emendas parlamentares para projetos de futsal e taekwondo em Mato Grosso do Sul. “Alunos estarem praticando esporte ajuda no contraturno nas escolas, promove saúde e disciplina. Tudo isso cria hábitos saudáveis para os jovens”, afirmou o parlamentar.

Em Campo Grande, 120 crianças e adolescentes dos bairros Rita Vieira, Cabreúva e Santo Amaro devem passar a ter uma nova rotina com a criação de três polos de escolinha de futsal. A iniciativa será executada pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, que recebeu R$ 400 mil para o projeto, com oferta de treinos e acompanhamento por monitores.

“Não estará levando apenas escolinha de futsal, estará levando a formação de atletas. A transformação desses jovens. Às vezes não vão se tornar atletas profissionais, mas vão se tornar bons cidadãos”, disse o presidente da federação, Mauro Ferrari.

Já o taekwondo recebeu R$ 150 mil para a compra de equipamentos, como protetores com sensores eletrônicos, capacetes e meias específicas para competição. Os itens já começaram a ser usados pela seleção estadual durante a Copa Regional Centro-Oeste, realizada no Ginásio do Moreninho, na UFMS.

Segundo o presidente da Federação de Taekwondo de MS, Fábio Costa, os novos equipamentos devem elevar o nível das disputas. “São equipamentos eletrônicos que vão fazer total diferença para os atletas sul-mato-grossenses disputarem de igual para igual com os demais atletas do Brasil e do mundo”, afirmou.

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