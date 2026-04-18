Menu
Menu Busca sábado, 18 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Política

Beto Pereira garante R$ 550 mil para projetos de futsal e taekwondo

Os investimentos atendem crianças, jovens e atletas em Mato Grosso do Sul

18 abril 2026 - 14h50Sarah Chaves
Segundo o presidente da Federação de Taekwondo de MS, Fábio Costa, os novos equipamentos devem elevar o nível das disputasSegundo o presidente da Federação de Taekwondo de MS, Fábio Costa, os novos equipamentos devem elevar o nível das disputas   (Divulgação )

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) destinou R$ 550 mil em emendas parlamentares para projetos de futsal e taekwondo em Mato Grosso do Sul. “Alunos estarem praticando esporte ajuda no contraturno nas escolas, promove saúde e disciplina. Tudo isso cria hábitos saudáveis para os jovens”, afirmou o parlamentar.

Em Campo Grande, 120 crianças e adolescentes dos bairros Rita Vieira, Cabreúva e Santo Amaro devem passar a ter uma nova rotina com a criação de três polos de escolinha de futsal. A iniciativa será executada pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, que recebeu R$ 400 mil para o projeto, com oferta de treinos e acompanhamento por monitores.

“Não estará levando apenas escolinha de futsal, estará levando a formação de atletas. A transformação desses jovens. Às vezes não vão se tornar atletas profissionais, mas vão se tornar bons cidadãos”, disse o presidente da federação, Mauro Ferrari.

Já o taekwondo recebeu R$ 150 mil para a compra de equipamentos, como protetores com sensores eletrônicos, capacetes e meias específicas para competição. Os itens já começaram a ser usados pela seleção estadual durante a Copa Regional Centro-Oeste, realizada no Ginásio do Moreninho, na UFMS.

Segundo o presidente da Federação de Taekwondo de MS, Fábio Costa, os novos equipamentos devem elevar o nível das disputas. “São equipamentos eletrônicos que vão fazer total diferença para os atletas sul-mato-grossenses disputarem de igual para igual com os demais atletas do Brasil e do mundo”, afirmou.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Senador Nelsinho Trad, ao lado dos anfitriões, Almir Cantero e Jonas de Paula
Política
Vídeo: Nelsinho Trad critica polarização e pede mais "entregas"
Ex-jogador anuncia volta ao Senado após 4 meses de afastamento.
Política
Romário retoma mandato no Senado após quatro meses de licença
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal de Campo Grande vota três projetos e dois vetos em sessão desta quinta
alems direção foto luciana nassar
Política
ALEMS analisa projeto que cria campanha contra adultização infantil nas redes sociais
Projeto aposta em prevenção com ensino de primeiros socorros
Política
Projeto aposta em prevenção com ensino de primeiros socorros
Com serviços essenciais, MS Cidadão ultrapassa 2,4 mil atendimentos
Política
Com serviços essenciais, MS Cidadão ultrapassa 2,4 mil atendimentos
Coronel David defende organização política e filiação ao PL
Política
Coronel David defende organização política e filiação ao PL
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) durante a leitura do relatório final
Política
CPI troca membros, derruba relatório e acirra crise com STF
Foto: Wagner Guimarães
Política
Deputados discutem atualização de símbolo de idosos
O depoimento estava previsto para ocorrer por meio de videoconferência, mas o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não entrou na sala virtual.
Política
Eduardo Bolsonaro não comparece a interrogatório no Supremo

Mais Lidas

Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande