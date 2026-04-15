Com serviços essenciais, MS Cidadão ultrapassa 2,4 mil atendimentos

O programa MS Cidadão já apresenta resultados expressivos nas primeiras edições realizadas em Mato Grosso do Sul. Somando as ações em Aquidauana, no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande e no município de Jardim, a iniciativa ultrapassou a marca de 2.400 atendimentos, consolidando-se como uma importante ferramenta de aproximação entre o poder público e a população.

Com proposta de atendimento integrado, o MS Cidadão levou serviços essenciais em áreas como saúde, educação, identificação, assistência social, cultura e lazer. Entre os principais resultados, destacam-se a emissão de cerca de 300 documentos de identidade e a realização de mais de 150 exames preventivos e mamografias, além de centenas de atendimentos médicos e odontológicos.

A ação reúne, em um único espaço, diversos órgãos estaduais e instituições parceiras, promovendo mais agilidade, comodidade e acesso aos serviços públicos. Participam da iniciativa o Governo do Estado, prefeituras municipais e parceiros como Energisa e Cassems, entre outros.

Mais do que ampliar o acesso, o MS Cidadão reforça o municipalismo como um dos pilares da gestão estadual, com a descentralização dos serviços e atendimento direto às comunidades, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.

Ao aproximar o Estado da população, o programa contribui para reduzir a burocracia e garantir um atendimento mais humanizado e eficiente, atendendo às demandas reais dos cidadãos onde vivem.

Com resultados positivos nas primeiras edições, o MS Cidadão terá continuidade nos próximos meses, com novas ações previstas em diferentes municípios do Estado, ampliando ainda mais seu alcance e impacto social.

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