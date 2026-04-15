Menu
Menu Busca quarta, 15 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Política

Com serviços essenciais, MS Cidadão ultrapassa 2,4 mil atendimentos

Programa leva atendimentos integrados à população e reforça aproximação entre Estado e municípios

15 abril 2026 - 15h11Gabrielly Gonzalez

O programa MS Cidadão já apresenta resultados expressivos nas primeiras edições realizadas em Mato Grosso do Sul. Somando as ações em Aquidauana, no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande e no município de Jardim, a iniciativa ultrapassou a marca de 2.400 atendimentos, consolidando-se como uma importante ferramenta de aproximação entre o poder público e a população.

Com proposta de atendimento integrado, o MS Cidadão levou serviços essenciais em áreas como saúde, educação, identificação, assistência social, cultura e lazer. Entre os principais resultados, destacam-se a emissão de cerca de 300 documentos de identidade e a realização de mais de 150 exames preventivos e mamografias, além de centenas de atendimentos médicos e odontológicos.

A ação reúne, em um único espaço, diversos órgãos estaduais e instituições parceiras, promovendo mais agilidade, comodidade e acesso aos serviços públicos. Participam da iniciativa o Governo do Estado, prefeituras municipais e parceiros como Energisa e Cassems, entre outros.

Mais do que ampliar o acesso, o MS Cidadão reforça o municipalismo como um dos pilares da gestão estadual, com a descentralização dos serviços e atendimento direto às comunidades, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.

Ao aproximar o Estado da população, o programa contribui para reduzir a burocracia e garantir um atendimento mais humanizado e eficiente, atendendo às demandas reais dos cidadãos onde vivem.

Com resultados positivos nas primeiras edições, o MS Cidadão terá continuidade nos próximos meses, com novas ações previstas em diferentes municípios do Estado, ampliando ainda mais seu alcance e impacto social.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Coronel David defende organização política e filiação ao PL
Política
Coronel David defende organização política e filiação ao PL
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) durante a leitura do relatório final
Política
CPI troca membros, derruba relatório e acirra crise com STF
Foto: Wagner Guimarães
Política
Deputados discutem atualização de símbolo de idosos
O depoimento estava previsto para ocorrer por meio de videoconferência, mas o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não entrou na sala virtual.
Política
Eduardo Bolsonaro não comparece a interrogatório no Supremo
Foto: Wagner Guimarães
Política
Com brecha no regimento, Assembleia mantém blocos e evita nova divisão
Ministro Nunes Marques
Política
TSE troca comando e terá Nunes Marques na presidência
SISFRON - Foto: Exército Brasileiro
Política
CPI do Crime Organizado expõe falhas no sistema de monitoramento das fronteiras
Sessão Ordinária
Política
Câmara vota projeto que cria política de atenção ao diabetes na Capital
Foto: Wagner Guimarães
Política
Deputados analisam três projetos em sessão desta terça na Assembleia
Vídeo: "Orem por mim", diz Tiago Vargas ao colocar tornozeleira após condenação
Política
Vídeo: "Orem por mim", diz Tiago Vargas ao colocar tornozeleira após condenação

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande