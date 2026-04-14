Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Política

Deputados analisam três projetos em sessão desta terça na Assembleia

A pauta prevê criação de cartório, reconhecimento de festa e concessão de título

14 abril 2026 - 08h22Sarah Chaves
Foto: Wagner GuimarãesFoto: Wagner Guimarães  

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul votam, nesta terça-feira (14), três propostas durante a sessão ordinária, que começa às 9h. Entre os projetos em pauta está a criação de um cartório de registro civil no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De autoria do Poder Judiciário, o Projeto de Lei 22/2026 prevê a reorganização das unidades extrajudiciais do município, com a instalação de uma nova serventia para serviços notariais e de registro civil de pessoas naturais. Conforme o texto, a abertura do cartório dependerá da aprovação de candidato em concurso público de provas e títulos, como determina a Constituição Federal. Para viabilizar a medida, a proposta altera dispositivos da Lei nº 1.511, de 1994, que trata da estrutura dos ofícios extrajudiciais no Estado.

A iniciativa retoma uma proposta aprovada pela própria Assembleia em 2022. O distrito de Nova Casa Verde reúne cerca de 1.200 propriedades rurais, entre assentamentos e fazendas, e atualmente depende de um cartório localizado a cerca de 50 quilômetros, o que dificulta o acesso da população aos serviços.

Também está na pauta o Projeto de Lei 15/2025, do deputado Júnior Mochi (MDB), que propõe incluir a Festa de Nossa Senhora Aparecida, em São Gabriel do Oeste, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. Realizada anualmente entre 3 e 12 de outubro, a celebração reúne programação religiosa, cultural e comunitária, com novenas, procissões e apresentações.

Completa a ordem do dia o Projeto de Resolução 002/2026, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PL), que trata da concessão do título de cidadão sul-mato-grossense.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Wagner Guimarães
Política
Com brecha no regimento, Assembleia mantém blocos e evita nova divisão
Ministro Nunes Marques
Política
TSE troca comando e terá Nunes Marques na presidência
SISFRON - Foto: Exército Brasileiro
Política
CPI do Crime Organizado expõe falhas no sistema de monitoramento das fronteiras
Sessão Ordinária
Política
Câmara vota projeto que cria política de atenção ao diabetes na Capital
Vídeo: "Orem por mim", diz Tiago Vargas ao colocar tornozeleira após condenação
Política
Vídeo: "Orem por mim", diz Tiago Vargas ao colocar tornozeleira após condenação
Marcos Pollon
Política
Conselho de Ética avalia representações contra Pollon
Péter Magyar - Foto: Reprodução / Facebook Oficial
Internacional
Péter Magyar é eleito primeiro-ministro da Hungria e encerra era de 16 anos de Viktor Orbán
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Promotores pedem júri popular e apontam que Bernal matou servidor por 'vingança'
Republicanos dispara e MDB perde espaço na Assembleia de MS
Política
Republicanos dispara e MDB perde espaço na Assembleia de MS
Foto:
Justiça
Condenado por atacar ex-governador, Tiago Vargas vai usar tornozeleira e chora em vídeo

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande