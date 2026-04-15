Com picape a R$ 31 mil, Detran abre leilão online com mais de 100 veículos

Com destaque para uma picape a R$ 31 mil, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta quarta-feira (15), um leilão online com mais de 100 veículos disponíveis para arremate.

Ao todo, são 112 lotes de veículos aptos a voltar à circulação, além de 53 lotes de sucatas. Entre as oportunidades, chama atenção uma Ford F250 XL L, ano 1999/1999, em bom estado de conservação, com lance inicial de R$ 31.492,00. O modelo pode ultrapassar os R$ 100 mil na Tabela Fipe.

Entre as motocicletas, também há opções com preços abaixo do mercado. Uma Honda CG 160 Fan, ano 2020, avaliada em cerca de R$ 14 mil, aparece com lance inicial de R$ 3.576,00.

O leilão ainda conta com 52 lotes de sucatas aproveitáveis, entre motocicletas e automóveis destinados à retirada de peças, e material inservível voltado exclusivamente à reciclagem, com cerca de 15,6 toneladas de ferro.

Os interessados podem participar de forma online até o dia 31 de abril, por meio do site oficial do leiloeiro. A visitação presencial dos veículos será realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, em pátios localizados em Campo Grande e Dourados.

Os editais completos estão disponíveis no site do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado.

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