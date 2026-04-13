Menu
Menu Busca segunda, 13 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Geral

'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163

Arquiteta mantinha rotina ativa com corridas, trilhas e academia

13 abril 2026 - 11h11Sarah Chaves    atualizado em 13/04/2026 às 11h39

A arquiteta Elly Quevedo, de 53 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira (13) após um acidente na BR-163, em Campo Grande, chegou a fazer uma publicação nas redes sociais poucas horas antes do ocorrido. Na postagem, ela escreveu: “segundamos. Senhor, sua guerreira já está de pé”.

Conhecida por levar uma rotina ativa, Elly gostava de esportes e atividades ao ar livre, como trilhas e corridas. A prática, inclusive, aparecia na própria biografia, onde citava corrida, pilates e musculação como parte do dia a dia.

Caso

Segundo informações preliminares, a arquiteta, dona da Construtec, teria caído do carro onde estava com o marido durante uma discussão, já que o casal estava em processo de divórcio.

Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo, uma caminhonete Rampage na BR-163 em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e tentou reanimação por 40 minutos, mas a vítima não resistiu. 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Roberto Mazzini era servidor estadual
Geral
Sefaz oficializa vacância de cargo de fiscal morto por Bernal
Péter Magyar - Foto: Reprodução / Facebook Oficial
Internacional
Péter Magyar é eleito primeiro-ministro da Hungria e encerra era de 16 anos de Viktor Orbán
Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Começa hoje em Campo Grande mutirão do CNJ que garante documentos gratuitos à população
PM e Bombeiros estiveram no local
Polícia
Confusão por celular termina com homem esfaqueado no peito em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Ataque a tiros no Centro-Oeste deixa homem de 28 anos em estado grave na Capital
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Promotores pedem júri popular e apontam que Bernal matou servidor por 'vingança'
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande
Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.
Polícia
Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Briga por garagem termina em agressão de padrasto contra enteado em Campo Grande

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital
Foto do acidente - crédito: @jhonnyschimdtproducoes
Cidade
Família pede ajuda para bancar funeral de jovem de 27 anos vítima de acidente na BR-262