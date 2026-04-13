'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163

Saiba Mais Polícia Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163

A arquiteta Elly Quevedo, de 53 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira (13) após um acidente na BR-163, em Campo Grande, chegou a fazer uma publicação nas redes sociais poucas horas antes do ocorrido. Na postagem, ela escreveu: “segundamos. Senhor, sua guerreira já está de pé”.

Conhecida por levar uma rotina ativa, Elly gostava de esportes e atividades ao ar livre, como trilhas e corridas. A prática, inclusive, aparecia na própria biografia, onde citava corrida, pilates e musculação como parte do dia a dia.

Caso

Segundo informações preliminares, a arquiteta, dona da Construtec, teria caído do carro onde estava com o marido durante uma discussão, já que o casal estava em processo de divórcio.

Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo, uma caminhonete Rampage na BR-163 em Campo Grande.



O Corpo de Bombeiros esteve no local e tentou reanimação por 40 minutos, mas a vítima não resistiu.

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