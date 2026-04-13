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Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163

Bombeiros tentaram reanimar a vítima por 40 minutos

13 abril 2026 - 10h20Sarah Chaves e Vinicius Santos    atualizado em 13/04/2026 às 10h24
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículoElly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo   (Vinicius Santos)

Uma mulher de 53 anos, identificada como Ely Quevedo, morreu em decorrência de um acidente na manhã desta segunda-feira (13), na BR-163, região Noroeste de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a arquiteta, dona da Construtec, teria caído do carro onde estava com o marido durante uma discussão, já que o casal estava em processo de divórcio.

Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo, uma caminhonete Rampage.
 

O Corpo de Bombeiros esteve no local e tentou reanimação por 40 minutos, mas a vítima não resistiu. Uma equipe da Concessionária Motiva está no local dando suporte junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que coordena o trânsito que flui com lentidão no local.
 

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