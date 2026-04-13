Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163

Sarah Chaves e Vinicius Santos atualizado em 13/04/2026 às 10h24

Uma mulher de 53 anos, identificada como Ely Quevedo, morreu em decorrência de um acidente na manhã desta segunda-feira (13), na BR-163, região Noroeste de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a arquiteta, dona da Construtec, teria caído do carro onde estava com o marido durante uma discussão, já que o casal estava em processo de divórcio.

Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo, uma caminhonete Rampage.



O Corpo de Bombeiros esteve no local e tentou reanimação por 40 minutos, mas a vítima não resistiu. Uma equipe da Concessionária Motiva está no local dando suporte junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que coordena o trânsito que flui com lentidão no local.



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