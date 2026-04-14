Câmara vota projeto que cria política de atenção ao diabetes na Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, nesta terça-feira (14), projetos voltados principalmente à área da saúde, com destaque para a proposta que cria uma política municipal de cuidado à pessoa com diabetes.



De autoria do vereador Dr. Victor Rocha, o Projeto de Lei 11.515/24 será analisado em primeira discussão e prevê a implantação de um atendimento mais estruturado para pessoas com diabetes na rede pública.



A proposta inclui a atuação de equipes multiprofissionais, com psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e educadores físicos, além de médicos especialistas como endocrinologistas, oftalmologistas, neurologistas e cardiologistas, tanto na atenção básica quanto na especializada.



A sessão ainda inclui outras três propostas. Também em primeira discussão, será votado o projeto do vereador Maicon Nogueira que cria um programa de capacitação em primeiros socorros para a população, com ações em escolas, unidades de saúde e locais de grande circulação.



Em segunda discussão, os parlamentares analisam o projeto que institui o Programa de Apoio à Alimentação Escolar Inclusiva (PAAI), voltado a estudantes com restrições alimentares, e a proposta que altera regras do Auxílio-Atleta, reduzindo de 60 para 45 dias o prazo para solicitação do benefício junto à Funesp.



Entre os projetos, a iniciativa voltada ao cuidado com o diabetes ganha destaque ao propor a ampliação e integração dos serviços de saúde, com foco no acompanhamento contínuo e na qualidade de vida dos pacientes.

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