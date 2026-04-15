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Economia

Em SP, Riedel destaca setor sucroenergético do estado e é elogiado por governador paulista

Cana Summit, que começou nesta quarta-feira em Ribeirão Preto, reuniu lideranças do setor e marcou os 50 anos da ORPLANA

15 abril 2026 - 16h29Taynara Menezes
Riedel durante discurso no eventoRiedel durante discurso no evento   (Foto: Bruno Chaves )

O governador Eduardo Riedel participou, nesta quarta-feira (15), do Cana Summit 2026, em Ribeirão Preto (SP), onde destacou o setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul e foi elogiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Durante o evento, Tarcísio ressaltou a atuação de Riedel à frente do Estado e destacou o desempenho da gestão. “É um prazer recebê-lo aqui. Você tem feito um grande trabalho em Mato Grosso do Sul e se tornou uma grande referência como gestor público. Sua trajetória se reflete em uma gestão admirável, com o Estado crescendo, atraindo investimentos e se consolidando como exemplo”, afirmou o governador paulista.

Riedel, por sua vez, destacou o papel estratégico de Mato Grosso do Sul no setor sucroenergético e a consolidação do Estado como polo de bioenergia. “Aqui é o berço de todo o projeto de açúcar, etanol de segunda geração e biometano. Criamos em Mato Grosso do Sul um ambiente competitivo para atrair empresas, gerar emprego, renda e oportunidades. Hoje temos um dos maiores parques de produção do país”, disse.

O Cana Summit reúne produtores, especialistas e lideranças do setor para debater temas como mercado, regulação e transição energética. Mato Grosso do Sul responde atualmente por 13,5% da produção nacional de etanol de cana e está entre os principais polos do país.

O evento também marcou os 50 anos da ORPLANA, entidade que representa produtores de cana-de-açúcar em todo o Brasil.

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