Deputados discutem atualização de símbolo de idosos

Os deputados estaduais votam, na manhã desta quarta-feira (15), três propostas durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre os projetos em pauta está a mudança no símbolo que identifica pessoas idosas em sinalizações. A sessão começa às 9h e é aberta ao público e à imprensa.

O Projeto de Lei 249/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), propõe a substituição do pictograma atualmente utilizado, que mostra uma pessoa curvada com bengala, por uma imagem mais atual. A nova sinalização segue padrão definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e representa uma pessoa ereta acompanhada da inscrição “60+”. A matéria será analisada em primeira discussão.

Outras duas propostas serão votadas em discussão única. Uma delas é o Projeto de Lei 03/2026, do deputado Junior Mochi (MDB), que declara de utilidade pública a Associação Espiritualista de Religiões de Matrizes Afroíndio-Brasileiras (AERMAB), com sede em Coxim.

Também está na pauta o Projeto de Lei 325/2025, de autoria do deputado Londres Machado (PP), que trata da denominação do posto da Sanesul no distrito de Culturama, em Fátima do Sul.





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