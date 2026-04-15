Homem procura a Polícia após levar surra da companheira com cabo de vassoura na Capital

Um homem de 35 anos procurou a Polícia Civil em Campo Grande após ser vítima de agressão na noite de terça-feira (14), no bairro Vila Santo Eugênio. A suspeita é a companheira dele, uma mulher de 21 anos.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que convive com a acusada desde dezembro de 2025 e que o relacionamento entre os dois seria marcado por conflitos frequentes.

Ainda conforme o relato, durante uma discussão na residência, a mulher teria utilizado um cabo de vassoura e um extensor de pintura para agredir a vítima. Ele sofreu lesões nas costas em decorrência das agressões.

No momento do fato, a vítima afirmou que estava sozinho com a acusada. Após o episódio, ele procurou a Polícia Civil e manifestou interesse em representar criminalmente contra ela.

Na delegacia, a vítima informou ainda que não pretende retornar à residência onde vivia com a acusada (casa dela). O caso foi registrado na DEPAC Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e deve ser investigado.

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