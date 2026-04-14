Vídeo mostra carro desgovernado antes de colisão em árvore no Jardim Presidente; assista

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que carro, Corsa Classic, fica aparentemente desgovernado antes de colidir contra uma árvore na Rua Sílvia de Campos, no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande. na tarde desta terça-feira (14).

Pelas imagens, o veículo sobe na calçada e atinge violentamente a árvore. No local do acidente há registros de buracos na via, o que reforça uma das hipóteses iniciais de apuração. Outra linha investigada é de que o condutor possa ter passado mal enquanto dirigia.

As circunstâncias do caso seguem sob investigação. Confira o vídeo abaixo:

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