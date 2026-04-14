Subtenente que atirou na companheira segue em estado gravíssimo na Santa Casa

Taynara Menezes e Vinícius Santos atualizado em 14/04/2026 às 19h55

O subtenente da Polícia Militar da reserva Charles Cano da Mota, de 56 anos, permanece internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande, após efetuar um disparo contra a própria cabeça, na tarde de ontem (13) no Jardim Columbia.

De acordo com boletim médico divulgado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o paciente está na área vermelha da unidade hospitalar, sob sedação contínua e dependente de ventilação mecânica.

Ainda conforme o documento, o militar apresenta estabilidade hemodinâmica, mas segue com quadro considerado crítico. “O paciente apresenta quadro clínico de extrema gravidade, sob suporte intensivo de vida”, diz trecho do boletim.

O diagnóstico aponta uma lesão neurológica grave provocada por perfuração por arma de fogo, que atingiu os dois hemisférios cerebrais.

A equipe médica da neurocirurgia acompanha o caso e há previsão de redução da sedação nas próximas 24 horas, quando deverão ser realizados testes para avaliar a reatividade neurológica e o nível de consciência do paciente.

O prognóstico, segundo os médicos, é reservado, com alta morbidade e necessidade de monitoramento contínuo.

O caso

Como já noticiado, o subtenente atirou contra a companheira dentro da casa onde o casal vivia, no Jardim Columbia. A mulher foi atingida por disparos, conseguiu fugir pulando o muro da residência e pediu ajuda em um bar próximo.

Após o ataque, o militar efetuou um disparo contra a própria cabeça e foi socorrido em estado grave. A mulher segue hospitalizada e o caso é investigado pela Polícia Civil.

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