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Semana S terá programação gratuita com cursos, shows e serviços em MS

Campo Grande concentra parte das ações, com capacitações e programação cultural

15 abril 2026 - 09h50Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Semana S 2026 será realizada de 11 a 18 de maio em todo o país, com programação gratuita voltada tanto para empresários quanto para a população. Promovido pelo Sistema CNC-Sesc-Senac, em parceria com federações e sindicatos, o evento busca mostrar, na prática, o impacto das ações do Sistema Comércio no dia a dia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://mkt.sescms.com.br/semana-s

Em Mato Grosso do Sul, a programação reúne palestras, oficinas, shows e serviços nas áreas de saúde e bem-estar, além de praça de alimentação com food trucks e distribuição de brindes. As atividades envolvem instituições como Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais.

Em Campo Grande, as ações começam no dia 15 de maio, com foco em capacitação no Senac Hub Academy, com palestras, workshops e oficinas voltadas ao setor do comércio. No dia 16, a programação se volta ao público geral, com atividades culturais no Sesc Teatro Prosa e um grande show no Parque das Nações Indígenas.

No dia 17, a agenda se encerra com uma corrida de rua, ampliando a proposta de integração entre serviços, cultura e qualidade de vida.

“A Semana S já é um evento consolidado em Mato Grosso do Sul, um verdadeiro marco para o setor do comércio e para a sociedade. É um momento de integração entre o comércio e a população, oferecendo serviços gratuitos e oportunidades para todos. Em 2026, vamos ampliar ainda mais nosso impacto, com ações voltadas para as necessidades específicas de cada região”, afirma o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo.

Na edição anterior, em 2025, o evento alcançou mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, foram cerca de 2,5 mil atendimentos e a participação de mais de 500 empresários, reforçando o papel da iniciativa no fortalecimento do setor e na aproximação com a comunidade.

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