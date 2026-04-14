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Concurso da Câmara de Ivinhema abre vagas com salários de até R$ 6,7 mil

As inscrições seguem até maio para cargos de nível médio e superior

14 abril 2026 - 13h36Sarah Chaves
Foto: IvinotíciasFoto: Ivinotícias  

A Câmara Municipal de Ivinhema abriu concurso público com 14 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 6,7 mil, conforme edital divulgado nesta semana.

As inscrições devem ser feitas pela internet, entre os dias 13 de abril e 14 de maio de 2026, pelo site da banca organizadora. As taxas são de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 120 para nível superior.

Para nível médio, há vagas para assistente administrativo (2), assistente de compras, licitação e contratos (1), assistente financeiro (1), assistente legislativo (1), atendente de serviços diversos (3), jardineiro (1) e zelador (3). Os salários variam de R$ 3.393,86 a R$ 4.407,96.

Já para nível superior, as oportunidades são para analista de licitação e contratos (1) e analista de recursos humanos (1), com remuneração de até R$ 6.713,77.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos e prova de títulos para funções de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O edital permite inscrição em mais de um cargo, desde que não haja conflito de horários. A recomendação é que os candidatos leiam o documento completo para conferir os requisitos e conteúdos exigidos.

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