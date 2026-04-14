Capital registra sexto caso de morcego com raiva em 2026

Campo Grande registrou o sexto caso de morcego positivo para o vírus da raiva em 2026. O animal foi localizado no bairro Pioneiros, após um morador encontrá-lo caído ao chão e acionar a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que realizou o recolhimento de forma segura.

Somente neste ano, 466 morcegos já foram recolhidos em situações consideradas anormais no perímetro urbano. De acordo com o CCZ, um morcego só é tratado como suspeito quando apresenta comportamento atípico, como voar durante o dia, invadir residências ou ser encontrado caído. Já os animais em vida livre, em seu habitat natural, não oferecem risco imediato.

Apesar do registro, a orientação é de atenção, mas sem pânico. A principal forma de prevenção continua sendo a vacinação anual de cães e gatos, disponibilizada gratuitamente pelo CCZ, inclusive aos fins de semana e feriados.

Outro alerta importante é evitar qualquer contato com morcegos encontrados no chão, estejam vivos ou mortos. Nesses casos, a recomendação é isolar o animal com um recipiente, manter distância e acionar imediatamente a equipe especializada para o recolhimento.

A raiva é uma doença considerada fatal, mas totalmente prevenível. Em caso de mordidas ou qualquer tipo de agressão por mamíferos, a orientação é procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para avaliação e início do tratamento adequado.

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