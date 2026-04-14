Impulsionado pela compra de presentes, Dia das Mães deve movimentar R$ 452,6 milhões em MS

Impulsionado pela compra de presentes e pelas comemorações do Dia das Mães, o comércio de Mato Grosso do Sul deve movimentar cerca de R$ 452,6 milhões em 2026, somando gastos com presentes e celebrações. Os dados são da pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS.

Mesmo com uma leve retração de 3,3% na intenção de consumo em relação ao ano anterior, o volume financeiro se mantém próximo ao registrado em 2025, reforçando a força da data para o varejo. Do total estimado, R$ 234,73 milhões devem ser destinados à compra de presentes, enquanto R$ 217,85 milhões devem ir para as comemorações.

A pesquisa aponta que 64,17% dos consumidores pretendem presentear, com gasto médio de R$ 242,94, e 66,08% devem celebrar a data, com média de R$ 218,95.

Entre os itens mais procurados estão roupas, perfumes e cosméticos, além de flores, cestas e acessórios. A qualidade do produto aparece como principal fator de decisão de compra, seguida pela preferência de quem será presenteado.

Segundo a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o comportamento do consumidor reflete mais cautela no planejamento das compras. “O comportamento do consumidor neste ano evidencia um perfil mais cauteloso, porém engajado com a data. Mesmo diante de um cenário econômico que exige maior controle financeiro, os consumidores não deixam de participar das celebrações, mas adotam decisões de compra mais planejadas, priorizando o uso consciente do orçamento”, afirma.

As compras presenciais seguem predominantes, representando quase 74% das intenções, com destaque para lojas de centro e bairro. O atendimento e a experiência no ponto de venda são apontados como decisivos para a conversão de compras.

Nas comemorações, a maioria dos consumidores deve optar por encontros em casa, reforçando um perfil mais intimista da data, mas com forte impacto no comércio e no setor de serviços.

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