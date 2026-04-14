Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Economia

Impulsionado pela compra de presentes, Dia das Mães deve movimentar R$ 452,6 milhões em MS

Levantamento mostra consumidores mais cautelosos, mas ainda engajados nas compras

14 abril 2026 - 17h40Taynara Menezes
Data deve movimentar comércio no CentroData deve movimentar comércio no Centro   (Foto: Divulgação/PMCG)

Impulsionado pela compra de presentes e pelas comemorações do Dia das Mães, o comércio de Mato Grosso do Sul deve movimentar cerca de R$ 452,6 milhões em 2026, somando gastos com presentes e celebrações. Os dados são da pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS.

Mesmo com uma leve retração de 3,3% na intenção de consumo em relação ao ano anterior, o volume financeiro se mantém próximo ao registrado em 2025, reforçando a força da data para o varejo. Do total estimado, R$ 234,73 milhões devem ser destinados à compra de presentes, enquanto R$ 217,85 milhões devem ir para as comemorações.

A pesquisa aponta que 64,17% dos consumidores pretendem presentear, com gasto médio de R$ 242,94, e 66,08% devem celebrar a data, com média de R$ 218,95.

Entre os itens mais procurados estão roupas, perfumes e cosméticos, além de flores, cestas e acessórios. A qualidade do produto aparece como principal fator de decisão de compra, seguida pela preferência de quem será presenteado.

Segundo a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o comportamento do consumidor reflete mais cautela no planejamento das compras. “O comportamento do consumidor neste ano evidencia um perfil mais cauteloso, porém engajado com a data. Mesmo diante de um cenário econômico que exige maior controle financeiro, os consumidores não deixam de participar das celebrações, mas adotam decisões de compra mais planejadas, priorizando o uso consciente do orçamento”, afirma.

As compras presenciais seguem predominantes, representando quase 74% das intenções, com destaque para lojas de centro e bairro. O atendimento e a experiência no ponto de venda são apontados como decisivos para a conversão de compras.

Nas comemorações, a maioria dos consumidores deve optar por encontros em casa, reforçando um perfil mais intimista da data, mas com forte impacto no comércio e no setor de serviços.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fiems critica fim da escala 6x1 e alerta para impacto bilionário
Economia
Fiems critica fim da escala 6x1 e alerta para impacto bilionário
Show do Guns N' Roses aumenta ocupação hoteleira para 86% na Capital
Economia
Show do Guns N' Roses aumenta ocupação hoteleira para 86% na Capital
Cesta básica
Economia
Trabalhador gasta 53,7% da renda com cesta básica em Campo Grande
Governo Federal detalha - Foto: Washington Costa/MF
Economia
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar isenção de tributos sobre biodiesel
Foto: Ilustrativa / Vinicius Thormann
Economia
Número de mulheres donas de negócios chega a 10,4 milhões e bate recorde no país
Foto: Divulgação
Economia
Sesc realiza 2ª Feira de Negócios 60+ com entrada gratuita
Imagem ilustrativa
Economia
Bandeira verde é mantida em abril e conta de luz segue sem cobrança extra
MS registra alta de 3 mil% nas exportações de tilápia e setor ganha força na Sexta-Feira Santa
Economia
MS registra alta de 3 mil% nas exportações de tilápia e setor ganha força na Sexta-Feira Santa
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Economia
Receita Federal anuncia 'cashback' do Imposto de Renda e deve devolver R$ 500 milhões
O intenso movimento mostra que muitos moradores da capital deixam para a última hora
Economia
Vídeo: Consumidores deixam para última hora e formam fila na peixaria do Mercadão da Capital

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande