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Ação gratuita vai auxiliar contribuintes na declaração do Imposto de Renda em Campo Grande

Atendimento será realizado nos dias 18 e 19 de abril no Shopping Norte Sul Plaza, em parceria com universidade

14 abril 2026 - 19h10Taynara Menezes
Imposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BRImposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BR  

Uma ação gratuita vai oferecer orientação e auxílio para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, nos dias 18 e 19 de abril. A iniciativa será realizada em parceria com um centro universitário e contará com profissionais e estudantes para esclarecer dúvidas e auxiliar na elaboração completa da declaração.

O atendimento ocorrerá dentro do centro de compras, em frente à loja Havaianas, durante o horário de funcionamento, de forma totalmente gratuita e aberta ao público.

O prazo para envio da declaração do IRPF segue até 29 de maio. Para participar, é necessário apresentar documentos como CPF do titular e dependentes, comprovante de endereço, informe de rendimentos, despesas médicas e educacionais, além de dados bancários, investimentos e documentos de bens como imóveis e veículos.

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