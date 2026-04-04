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Economia

Sesc realiza 2ª Feira de Negócios 60+ com entrada gratuita

Programação reúne artesanato, gastronomia e produtos autorais no Camillo Boni

04 abril 2026 - 13h13Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Acontece no próximo  dia 7 de abril, das 11h às 20h, a 2ª Feira de Negócios de 2026 do Sesc 60+, na Sala de Jogos da unidade Sesc Camillo Boni com entrada gratuita para todos.

.O evento é uma oportunidade para conhecer e apoiar o trabalho de empreendedores locais que fazem parte do programa Sesc 60+.

A feira reunirá expositores de diversos segmentos, apresentando produtos feitos de forma artesanal e com grande cuidado, como tapetes, peças de crochê, cerâmica, café, biscoitos artesanais, semijoias, além de mel e derivados. Entre os participantes estão:

Loyara – Apiário Trevejo
Juliana - JU acessórios de cabelo
Vivi Doces
Ana Claudia - Bravah Bijux
Rosane – Tupperware
Vanessa – Semi jóias e prata
Simone Borges – Perfumes e makes
Sandra Mara – Flor do Céu Senhorita - Suspiro Gourmet
Sueli – Crochê
Artesdafatinha – Madeira e Pano de Prato Gourmet
Denise – Madame Prata
Sr. Garcia – Empório Gourmet
Carla – Botânica Saboaria
Geyza – Yvonne Cosméticos Naturais
Lucilia – Doce Palladar com Café Caramello
Lutear – Tapetes
Mariana – Bombons Sabor de Quero Mais
Kelly Moraes – Pulseira Artesanal

O evento tem como objetivo promover a autonomia financeira dos participantes, incentivar a troca de experiências e valorizar a criatividade local. 

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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