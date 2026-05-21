Dia Livre de Impostos terá adesão de lojas e redes em Mato Grosso do Sul

Consumidores de Mato Grosso do Sul poderão comprar produtos sem a cobrança de tributos no próximo dia 28 de maio, durante a edição 2026 do Dia Livre de Impostos. A campanha já reúne empresas de diferentes segmentos no estado e novas adesões podem ser feitas até esta sexta-feira (23).

A ação funciona da seguinte forma: os estabelecimentos participantes escolhem produtos do próprio portfólio e assumem os impostos incidentes sobre os itens, permitindo a venda com preços reduzidos ao consumidor. O objetivo é chamar atenção para os impactos da carga tributária no orçamento das famílias e na atividade econômica.

Segundo a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago, a data simboliza o período do ano em que os brasileiros trabalham apenas para pagar tributos. Ela também afirmou que a alta carga tributária reduz o poder de compra da população e dificulta o crescimento das empresas.

A dirigente ainda criticou a falta de retorno proporcional em serviços públicos como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Conforme a entidade, a campanha busca ampliar o debate sobre tributação e consumo no país.

Entre as empresas que já aderiram ao DLI 2026 em Mato Grosso do Sul estão as 77 unidades das Lojas Gazin no estado, Pernambucanas, O Boticário, Soldamaq, Alvorada Materiais de Construção, Calvin Klein, Arezzo, Schutz , MMartan, Avantin, Adcos, Anita, Jatti Vasos, Luz da Lua, Óticas Diniz, e muitas outras nos shoppings e nas ruas.

A lista reúne desde lojas com produtos do dia a dia até marcas sofisticadas, passando por materiais de construção, perfumaria, cosméticos e calçados.

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