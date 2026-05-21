MS tem 3º melhor índice de aleitamento materno exclusivo do Brasil

Mato Grosso do Sul registrou o 3º melhor índice de aleitamento materno exclusivo do País, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) de 2026. No Estado, 64% das crianças menores de seis meses recebem apenas leite materno, percentual acima da média nacional, que é de 57%.

O resultado reforça o avanço das políticas públicas voltadas à primeira infância e ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), com ações de incentivo à amamentação e acompanhamento das gestantes.

De acordo com a gerente da Rede de Bancos de Leite Humano da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Liliane Dias Tenório Rodrigues, o desempenho é reflexo do trabalho realizado junto aos municípios.

“Esse percentual demonstra o compromisso das equipes de saúde com o cuidado materno-infantil e o fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno”, destaca.

Entre as estratégias adotadas estão capacitações para profissionais da saúde, fortalecimento do pré-natal e acompanhamento das mães no pós-parto. As unidades de saúde também atuam no apoio às famílias durante o período de amamentação.

Além de garantir nutrientes essenciais, o leite materno ajuda na imunidade, prevenção de doenças e no desenvolvimento saudável dos bebês.

A SES também reforçou a importância da doação de leite humano para recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em unidades neonatais. Atualmente, a Rede de Bancos de Leite Humano do Estado é responsável pela coleta, processamento e distribuição das doações.

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