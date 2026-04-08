Show do Guns N' Roses aumenta ocupação hoteleira para 86% na Capital

A passagem do Guns N’ Roses por Campo Grande já reflete diretamente na economia local e na ocupação da rede hoteleira. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), os hotéis da cidade registram 86% de ocupação nesta quinta-feira (9), data do show.

Na véspera, quarta-feira (8), o índice de ocupação foi de 63%, enquanto no dia seguinte ao evento, sexta-feira (10), a taxa cai para 45%, comportamento típico do turismo de eventos, concentrando visitantes no período principal.

Com público estimado em mais de 30 mil pessoas no Autódromo Internacional Orlando Moura, o evento movimenta diversos setores, incluindo hotelaria, alimentação, transporte e comércio, impulsionando o consumo e a geração de renda na cidade.

Segundo o secretário municipal da Semadesc, Ademar Silva Junior, o monitoramento da ocupação hoteleira ajuda a planejar futuras ações e a consolidar Campo Grande como destino de grandes eventos.

“O turismo de eventos tem um papel fundamental na dinamização da economia local. Quando conseguimos mensurar esses impactos, conseguimos também planejar melhor nossas ações, atrair novos investimentos e fortalecer ainda mais Campo Grande como destino competitivo no cenário nacional”.

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