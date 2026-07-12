A previsão do tempo para este domingo (12) em Mato Grosso do Sul indica aumento das instabilidades, com possibilidade de chuvas e tempestades em praticamente todas as regiões do Estado, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Há risco de raios, rajadas de vento e, de forma pontual, queda de granizo.

Segundo o Cemtec, a mudança nas condições do tempo é provocada pelo avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Em algumas regiões, os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas.

As temperaturas ficam mais amenas em relação aos últimos dias. Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 18°C e 23°C. Na região de Grande Dourados, a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 24°C. No Cone-Sul, as temperaturas ficam entre 12°C e 24°C, enquanto no Bolsão variam de 19°C a 29°C. No Pantanal e Sudoeste, as máximas chegam a 26°C, e nas regiões Norte e Leste os termômetros oscilam entre 15°C e 28°C.

Os ventos devem mudar de direção ao longo do dia, passando de norte para sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de rajadas acima de 60 km/h.