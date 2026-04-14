Abre a janela, vizinha! Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande hoje

O combate ao Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será intensificado nesta terça-feira (14) em Campo Grande.

A ação acontecerá nos bairros Santo Amaro, Sobrinho, Planalto, Amambaí e Moreninha, com equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O serviço será realizado das 16h às 22h, por meio da borrifação ultra baixo volume (UBV), popularmente conhecida como fumacê.

Para garantir maior eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se esconder.

A aplicação pode ser adiada ou até cancelada em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuva, ventos fortes ou neblina, que comprometem a dispersão do inseticida.

O fumacê atua principalmente no combate aos mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. No entanto, como outras espécies também podem ser atingidas, o uso do inseticida é feito de forma criteriosa pelas equipes de saúde.

Confira o itinerário:

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