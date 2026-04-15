Polícia procura responsáveis por tentativa de roubo a banco em Brasilândia

Uma agência bancária do Banco do Brasil em Brasilândia foi alvo de tentativa de assalto nessa terça-feira (14), mas nenhum valor foi levado. Uma equipe do Garras foi até o local onde encontrou os objetos que foram usados pelo criminoso ou criminosos.

A Polícia Militar foi acionada na madrugada após o disparo do alarme. No local, o gesso do forro tinha sido violado. Além disso, havia indícios de escalada na parte externa do prédio.

Também foram localizados objetos abandonados nas proximidades, como bolsa de pequenas dimensões, luvas e corda, possivelmente utilizados na ação criminosa.

Foi feita uma perícia técnico-científica para coleta de vestígios.

As diligências investigativas já foram iniciadas com o objetivo de identificar a autoria do crime.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificação e responsabilização dos envolvidos.

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