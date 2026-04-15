Menu
Menu Busca quarta, 15 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Polícia

Polícia procura responsáveis por tentativa de roubo a banco em Brasilândia

O crime foi interrompido após o disparo do alarme da agência

15 abril 2026 - 11h35Sarah Chaves
Foto: Divulgação/ Polícia CivilFoto: Divulgação/ Polícia Civil  

Uma agência bancária do Banco do Brasil em Brasilândia foi alvo de tentativa de assalto nessa terça-feira (14), mas nenhum valor foi levado. Uma equipe do Garras foi até o local onde encontrou os objetos que foram usados pelo criminoso ou criminosos.

A Polícia Militar foi acionada na madrugada após o disparo do alarme. No local, o gesso do forro tinha sido violado. Além disso, havia indícios de escalada na parte externa do prédio.

Também foram localizados objetos abandonados nas proximidades, como bolsa de pequenas dimensões, luvas e corda, possivelmente utilizados na ação criminosa.

Foi feita uma perícia técnico-científica para coleta de vestígios.

As diligências investigativas já foram iniciadas com o objetivo de identificar a autoria do crime.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificação e responsabilização dos envolvidos.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Fátima do Sul
Polícia
Mesmo com ordem de afastamento, homem aterroriza ex, ameaça se mutilar e acaba preso
Foto: Divulgação
Polícia
Foragido da Gameleira tenta fugir, mas acaba preso em Três Lagoas
Foto: Ilustrativa / Vassoura
Polícia
Homem procura a Polícia após levar surra da companheira com cabo de vassoura na Capital
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher é enganada por falso servidor do INSS e sofre golpe com empréstimo em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
PM salva bebê em parada cardiorrespiratória em meio ao desespero dos pais em Campo Grande
Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Subtenente que atirou na companheira segue em estado gravíssimo na Santa Casa
Vídeo mostra carro desgovernado antes de colisão em árvore no Jardim Presidente; assista
Polícia
Vídeo mostra carro desgovernado antes de colisão em árvore no Jardim Presidente; assista
Carro colide contra árvore e deixa três pessoas em estado grave no bairro Jardim Presidente
Polícia
Carro colide contra árvore e deixa três pessoas em estado grave no bairro Jardim Presidente
O corpo apresentava múltiplas perfurações e foi encaminhado para exame pericial.
Polícia
Jovem de 22 anos é morto a facadas após discussão em Ponta Porã
Piloto de Dourados sobrevive à queda de helicóptero em Roraima
Polícia
Piloto de Dourados sobrevive à queda de helicóptero em Roraima

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande