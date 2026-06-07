Com o avanço da Rota Bioceânica e a expectativa de aumento na circulação de cargas e passageiros em Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensifica ações de inteligência, tecnologia e integração entre forças de segurança para enfrentar os novos desafios nas rodovias federais.

Em entrevista ao JD1, o superintendente da PRF no Estado, João Paulo Pinheiro Bueno, afirmou que a corporação já atua no planejamento estratégico para garantir segurança viária e combater crimes transfronteiriços diante das transformações logísticas previstas com a consolidação do corredor bioceânico.

Segundo ele, o trabalho envolve investimentos em fiscalização, monitoramento eletrônico, análise de dados e capacitação dos policiais.

“A Rota Bioceânica representa uma transformação logística importante para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Com o aumento do fluxo de veículos de carga e passageiros, teremos novos desafios relacionados à segurança viária e ao enfrentamento de ilícitos transfronteiriços”, destacou.

O superintendente também ressaltou que Mato Grosso do Sul segue como uma das principais rotas utilizadas pelo crime organizado devido à extensa faixa de fronteira. Para enfrentar esse cenário, a PRF aposta em operações permanentes, inteligência policial e atuação integrada com forças estaduais, federais e internacionais.

“Nossa atuação está voltada para a descapitalização das organizações criminosas por meio da apreensão de drogas, armas, munições, veículos utilizados no crime e produtos de contrabando”, afirmou.

Sobre os acidentes registrados na BR-163, João Paulo Bueno avaliou que a maior parte dos sinistros graves ainda está relacionada à imprudência dos motoristas, principalmente excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso do celular ao volante e consumo de álcool.

A tecnologia também foi apontada como peça-chave para ampliar a eficiência das ações da corporação. Atualmente, a PRF utiliza drones, sistemas de inteligência, monitoramento e análise de dados para direcionar fiscalizações e identificar padrões de atuação criminosa.

Para o restante de 2026, a PRF prevê reforço nas ações de segurança viária, ampliação da integração entre forças policiais e investimentos em infraestrutura operacional no Estado.