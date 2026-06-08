Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros na noite deste domingo, dia 8, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

As informações preliminares levantadas pela reportagem apontam que um veículo, de modelo ainda não identificado, passou por uma via e os ocupantes atiraram diversas vezes.

Uma pessoa foi atingida e foi socorrida em estado grave por moradores para uma unidade hospitalar, enquanto um casal foi até a UPA Leblon, onde será atendida também pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não há detalhes da ação criminosa. A Polícia Militar está atuando no local em busca de testemunhas para saber o modelo do carro e iniciar diligências a respeito dos suspeitos.

A depender da situação do local, a Polícia Científica poderá ser acionada, juntamente com a Polícia Civil.