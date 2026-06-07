O atleta Marcelo Costa de Souza, de 43 anos, conhecido como Marcelo Pitú, morreu na manhã deste domingo (7) após sofrer um infarto enquanto participava do 8º Desafio Marathon ADCANA, em Nova Andradina.

Conforme o Jornal da Nova, ele era morador de Ivinhema, passou mal durante a prova de ciclismo em um trecho da região do Jardim Universitário. Outros competidores perceberam a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar.

Marcelo recebeu atendimento de emergência no local e foi encaminhado ao Hospital Cassems. Equipes médicas e bombeiros realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas o atleta não resistiu.

A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva da região. Organizadores da competição e atletas lamentaram a perda nas redes sociais.