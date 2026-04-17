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Vídeo: Nelsinho Trad critica polarização e pede mais "entregas"

Sobre votos, senador disse que vai procurar "ser coerente"

17 abril 2026 - 09h50Sarah Chaves
Senador Nelsinho Trad, ao lado dos anfitriões, Almir Cantero e Jonas de PaulaSenador Nelsinho Trad, ao lado dos anfitriões, Almir Cantero e Jonas de Paula   (Sarah Chaves/JD1)

Durante encontro no Café com Política nesta sexta-feira (17), o senador Nelsinho Trad falou sobre divergência partidária com o irmão, pré-candidato ao Governo do Estado, Fábio Trad e criticou a polarização política do país.

"Eu vou procurar ser coerente", falou sobre não dar voto a Fábio Trad. "Na condição que estou me resta aconselhar aqueles que estão atrás de mim", complementou sobre ser o mais velho dos irmãos.

"Meu campo é centro-direita", reforçou. Ao falar sobre a polarização o senador apontou que "Lula e Bolsonaro devem conversar todo dia".

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