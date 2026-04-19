Atenção! Transporte público terá 'operação especial' nesta segunda e terça-feira

Devido ao feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou um plano operacional especial para o transporte público que pode alterar as linhas já nesta segunda-feira (20). Confira como fica o transporte público nos dias de 20 de abril a 21 de abril, de segunda-feira a terça-feira, visando atender de forma eficiente as necessidades da população.

Plano Funcional para o dia 20/04/2026 (segunda-feira):

As linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 terão operação adaptada para atender as demandas das indústrias.

As demais linhas – irão operar com plano funcional “Operação Especial”.

Plano Funcional para o dia 21/04/2026 (terça-feira):

Todas as Linhas – Operação do Plano Funcional de Sábados.

Nos dias 20/04/2026 (segunda-feira) e 21/04/2026 (terça-feira), serão mantidos 2 veículos reserva, além dos 2 veículos habituais, totalizando 4 veículos com tripulação nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O Consórcio Guaicurus deverá acompanhar a operação dessas linhas e, caso necessário, ou por determinação da fiscalização da Agetran, realizar os ajustes necessários após os horários de pico (das 05h30 às 08h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30), limitando-se ao aumento da oferta de veículos para atendimento da demanda.

A Agetran acompanhará a operação dessas linhas em tempo real, realizando ajustes conforme necessário para assegurar o funcionamento eficiente do sistema. O plano reflete o compromisso da agência em garantir um transporte público funcional, acessível e ágil para a população, especialmente em períodos de maior movimentação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também