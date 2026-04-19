Após ouvir vozes, homem ataca pai com machadinha no Parque do Lageado

Um idoso de 65 anos foi atacado com golpes de machadinha na madrugada deste domingo (19), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A vítima foi socorrida consciente e encaminhada para atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o autor, de 32 anos, que relatou sofrer de esquizofrenia. Ele disse aos policiais que vinha ouvindo vozes mandando que matasse o próprio pai. Em seguida, pegou uma machadinha e passou a golpear a vítima.

O idoso apresentava ferimentos na cabeça, no braço e na região do supercílio. Apesar das lesões, estava consciente quando recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi levado para a Santa Casa.

O suspeito também foi avaliado no local e não tinha ferimentos aparentes. Ele foi contido pelos policiais e encaminhado à delegacia. A machadinha usada no ataque foi apreendida.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tentativa de homicídio qualificado.

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