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Chikungunya faz primeira vítima em área urbana de Dourados

Homem de 63 anos morreu após complicações da doença; cidade já soma oito óbitos desde o início da epidemia

16 abril 2026 - 15h12Taynara Menezes
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunyaAedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya   (Foto: James Gathany/CDC-HHS)

Dourados confirmou nesta quinta-feira (16) a primeira morte por Chikungunya em área urbana. A vítima é um homem de 63 anos, morador do bairro Parque das Nações 2, uma das regiões com maior presença do mosquito Aedes aegypti.

Ele começou a apresentar sintomas no dia 7 de abril e chegou a ser internado em um hospital particular. O óbito ocorreu no dia 13, e a confirmação da causa foi divulgada após resultado do exame realizado pelo Lacen (Laboratório Central).

Com esse caso, o município chega a oito mortes pela doença desde o início da epidemia. As demais vítimas são pacientes indígenas, incluindo idosos e dois bebês.

Dourados já registra 1.747 casos confirmados de Chikungunya, além de milhares de notificações em investigação, em um cenário que indica alta circulação do vírus na cidade. A taxa de positividade chega a 67,5%, reforçando a velocidade de transmissão.

O avanço da doença também começa a pressionar a rede de saúde, com aumento de atendimentos e internações nas unidades do município.

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